시세섹션
통화 / GO
주식로 돌아가기

GO: Grocery Outlet Holding Corp

16.55 USD 0.42 (2.47%)
부문: 소비방어재 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

GO 환율이 오늘 -2.47%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 16.38이고 고가는 16.98이었습니다.

Grocery Outlet Holding Corp 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

전체 화면 채팅
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

GO News

일일 변동 비율
16.38 16.98
년간 변동
10.26 21.68
이전 종가
16.97
시가
16.94
Bid
16.55
Ask
16.85
저가
16.38
고가
16.98
볼륨
5.628 K
일일 변동
-2.47%
월 변동
-8.46%
6개월 변동
18.89%
년간 변동율
-5.37%
20 9월, 토요일