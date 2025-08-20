Divisas / GO
GO: Grocery Outlet Holding Corp
16.83 USD 0.07 (0.42%)
Sector: Valores de Consumo Defensivo Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de GO de hoy ha cambiado un 0.42%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 16.63, mientras que el máximo ha alcanzado 17.27.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Grocery Outlet Holding Corp. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
16.63 17.27
Rango anual
10.26 21.68
- Cierres anteriores
- 16.76
- Open
- 16.83
- Bid
- 16.83
- Ask
- 17.13
- Low
- 16.63
- High
- 17.27
- Volumen
- 6.087 K
- Cambio diario
- 0.42%
- Cambio mensual
- -6.91%
- Cambio a 6 meses
- 20.91%
- Cambio anual
- -3.77%
