货币 / GO
GO: Grocery Outlet Holding Corp
17.00 USD 0.24 (1.43%)
版块: 消费防御 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日GO汇率已更改1.43%。当日，交易品种以低点16.63和高点17.08进行交易。
关注Grocery Outlet Holding Corp动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
GO新闻
日范围
16.63 17.08
年范围
10.26 21.68
- 前一天收盘价
- 16.76
- 开盘价
- 16.83
- 卖价
- 17.00
- 买价
- 17.30
- 最低价
- 16.63
- 最高价
- 17.08
- 交易量
- 1.856 K
- 日变化
- 1.43%
- 月变化
- -5.97%
- 6个月变化
- 22.13%
- 年变化
- -2.80%
