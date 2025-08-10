Валюты / GO
GO: Grocery Outlet Holding Corp
16.76 USD 0.05 (0.30%)
Сектор: Основное потребление Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс GO за сегодня изменился на 0.30%. При этом минимальная цена на торгах достигала 16.52, а максимальная — 16.94.
Следите за динамикой Grocery Outlet Holding Corp. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
16.52 16.94
Годовой диапазон
10.26 21.68
- Предыдущее закрытие
- 16.71
- Open
- 16.77
- Bid
- 16.76
- Ask
- 17.06
- Low
- 16.52
- High
- 16.94
- Объем
- 6.254 K
- Дневное изменение
- 0.30%
- Месячное изменение
- -7.30%
- 6-месячное изменение
- 20.40%
- Годовое изменение
- -4.17%
