16.76 USD 0.05 (0.30%)
Сектор: Основное потребление Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс GO за сегодня изменился на 0.30%. При этом минимальная цена на торгах достигала 16.52, а максимальная — 16.94.

Следите за динамикой Grocery Outlet Holding Corp. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Новости GO

Дневной диапазон
16.52 16.94
Годовой диапазон
10.26 21.68
Предыдущее закрытие
16.71
Open
16.77
Bid
16.76
Ask
17.06
Low
16.52
High
16.94
Объем
6.254 K
Дневное изменение
0.30%
Месячное изменение
-7.30%
6-месячное изменение
20.40%
Годовое изменение
-4.17%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.