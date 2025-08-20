Währungen / GO
GO: Grocery Outlet Holding Corp
16.97 USD 0.14 (0.83%)
Sektor: Konjunkturunabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von GO hat sich für heute um 0.83% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 16.62 bis zu einem Hoch von 17.27 gehandelt.
Verfolgen Sie die Grocery Outlet Holding Corp-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
16.62 17.27
Jahresspanne
10.26 21.68
- Vorheriger Schlusskurs
- 16.83
- Eröffnung
- 16.65
- Bid
- 16.97
- Ask
- 17.27
- Tief
- 16.62
- Hoch
- 17.27
- Volumen
- 4.935 K
- Tagesänderung
- 0.83%
- Monatsänderung
- -6.14%
- 6-Monatsänderung
- 21.91%
- Jahresänderung
- -2.97%
