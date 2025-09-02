Dövizler / GLW
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
GLW: Corning Incorporated
79.56 USD 0.03 (0.04%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
GLW fiyatı bugün -0.04% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 78.57 ve Yüksek fiyatı olarak 79.98 aralığında işlem gördü.
Corning Incorporated hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
GLW haberleri
- Here's How Much You'd Have If You Invested $1000 in Corning a Decade Ago
- Corning hissesi 78,82 dolar ile 52 haftalık zirveye ulaştı
- Corning stock hits 52-week high at 78.82 USD
- Best Momentum Stock to Buy for September 18th
- 5 Stocks With High ROE to Buy as Markets Hover Around Record Highs
- Ciena's Stock Skyrockets 143% in 12 Months: Is More Upside Left?
- Apple’ın Tim Cook’u üretim tesisini ziyaret edince Corning hisseleri yükseldi
- Corning stock rises as Apple’s Tim Cook visits manufacturing plant
- Corning Rides on Strength in Optical Communication: Will it Persist?
- Are You Looking for a Top Momentum Pick? Why Corning (GLW) is a Great Choice
- Corning stock hits 52-week high at 74.0 USD
- Jabil vs. Corning: Which Tech Manufacturing Stock Is the Better Buy?
- CommScope vs. Arista: Which Networking Stock Packs More Power Now?
- 5 big analyst AI moves: Price target hikes for TSMC, SAP; ASML upgraded to Buy
- CIEN Q3 Earnings & Sales Top, Stock Up on 91% Y/Y Bottom-Line Growth
- MoffettNathanson upgrades Apple stock to Neutral as key risks diminish
- AstraZeneca, Corning And More On CNBC's 'Final Trades' - AstraZeneca (NASDAQ:AZN)
- Corning stock hits 52-week high at 69.32 USD
- If You Invested $1000 in Corning 10 Years Ago, This Is How Much You'd Have Now
- The Zacks Analyst Blog Highlights Keurig Dr Pepper, TE Connectivity, Corning and Tencent Music
- GIS secures exclusive role in Apple’s foldable devices and Vision Air
- Corning Rises 43.6% Year to Date: Reason to Buy the Stock?
- Top ROE Stocks to Buy as AI Rally Propels Markets to Record Highs
- UBS upgrades this materials stock to Buy on strong AI-driven fiber growth
Günlük aralık
78.57 79.98
Yıllık aralık
37.31 79.98
- Önceki kapanış
- 79.59
- Açılış
- 79.66
- Satış
- 79.56
- Alış
- 79.86
- Düşük
- 78.57
- Yüksek
- 79.98
- Hacim
- 14.688 K
- Günlük değişim
- -0.04%
- Aylık değişim
- 18.75%
- 6 aylık değişim
- 74.86%
- Yıllık değişim
- 76.45%
21 Eylül, Pazar