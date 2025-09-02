FiyatlarBölümler
GLW
GLW: Corning Incorporated

79.56 USD 0.03 (0.04%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

GLW fiyatı bugün -0.04% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 78.57 ve Yüksek fiyatı olarak 79.98 aralığında işlem gördü.

Corning Incorporated hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
78.57 79.98
Yıllık aralık
37.31 79.98
Önceki kapanış
79.59
Açılış
79.66
Satış
79.56
Alış
79.86
Düşük
78.57
Yüksek
79.98
Hacim
14.688 K
Günlük değişim
-0.04%
Aylık değişim
18.75%
6 aylık değişim
74.86%
Yıllık değişim
76.45%
21 Eylül, Pazar