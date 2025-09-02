KurseKategorien
GLW: Corning Incorporated

79.59 USD 2.72 (3.54%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von GLW hat sich für heute um 3.54% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 77.19 bis zu einem Hoch von 79.65 gehandelt.

Verfolgen Sie die Corning Incorporated-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
77.19 79.65
Jahresspanne
37.31 79.65
Vorheriger Schlusskurs
76.87
Eröffnung
77.26
Bid
79.59
Ask
79.89
Tief
77.19
Hoch
79.65
Volumen
18.894 K
Tagesänderung
3.54%
Monatsänderung
18.79%
6-Monatsänderung
74.92%
Jahresänderung
76.51%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K