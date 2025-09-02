Währungen / GLW
GLW: Corning Incorporated
79.59 USD 2.72 (3.54%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von GLW hat sich für heute um 3.54% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 77.19 bis zu einem Hoch von 79.65 gehandelt.
Verfolgen Sie die Corning Incorporated-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
77.19 79.65
Jahresspanne
37.31 79.65
- Vorheriger Schlusskurs
- 76.87
- Eröffnung
- 77.26
- Bid
- 79.59
- Ask
- 79.89
- Tief
- 77.19
- Hoch
- 79.65
- Volumen
- 18.894 K
- Tagesänderung
- 3.54%
- Monatsänderung
- 18.79%
- 6-Monatsänderung
- 74.92%
- Jahresänderung
- 76.51%
