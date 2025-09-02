CotationsSections
GLW
GLW: Corning Incorporated

79.56 USD 0.03 (0.04%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de GLW a changé de -0.04% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 78.57 et à un maximum de 79.98.

Suivez la dynamique Corning Incorporated. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
78.57 79.98
Range Annuel
37.31 79.98
Clôture Précédente
79.59
Ouverture
79.66
Bid
79.56
Ask
79.86
Plus Bas
78.57
Plus Haut
79.98
Volume
14.688 K
Changement quotidien
-0.04%
Changement Mensuel
18.75%
Changement à 6 Mois
74.86%
Changement Annuel
76.45%
