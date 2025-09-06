FiyatlarBölümler
GLTR
GLTR: abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF

155.77 USD 2.13 (1.39%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

GLTR fiyatı bugün 1.39% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 154.19 ve Yüksek fiyatı olarak 155.91 aralığında işlem gördü.

abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
154.19 155.91
Yıllık aralık
108.76 156.50
Önceki kapanış
153.64
Açılış
154.19
Satış
155.77
Alış
156.07
Düşük
154.19
Yüksek
155.91
Hacim
72
Günlük değişim
1.39%
Aylık değişim
5.61%
6 aylık değişim
20.24%
Yıllık değişim
36.13%
21 Eylül, Pazar