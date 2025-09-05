CotizacionesSecciones
GLTR
GLTR: abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF

153.70 USD 1.94 (1.25%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de GLTR de hoy ha cambiado un -1.25%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 152.82, mientras que el máximo ha alcanzado 155.37.

Siga la dinámica de la pareja de divisas abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Rango diario
152.82 155.37
Rango anual
108.76 156.50
Cierres anteriores
155.64
Open
154.32
Bid
153.70
Ask
154.00
Low
152.82
High
155.37
Volumen
108
Cambio diario
-1.25%
Cambio mensual
4.21%
Cambio a 6 meses
18.64%
Cambio anual
34.32%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B