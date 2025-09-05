Divisas / GLTR
GLTR: abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF
153.70 USD 1.94 (1.25%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de GLTR de hoy ha cambiado un -1.25%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 152.82, mientras que el máximo ha alcanzado 155.37.
Siga la dinámica de la pareja de divisas abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Rango diario
152.82 155.37
Rango anual
108.76 156.50
- Cierres anteriores
- 155.64
- Open
- 154.32
- Bid
- 153.70
- Ask
- 154.00
- Low
- 152.82
- High
- 155.37
- Volumen
- 108
- Cambio diario
- -1.25%
- Cambio mensual
- 4.21%
- Cambio a 6 meses
- 18.64%
- Cambio anual
- 34.32%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B