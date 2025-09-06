CotationsSections
GLTR
GLTR: abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF

155.77 USD 2.13 (1.39%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de GLTR a changé de 1.39% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 154.19 et à un maximum de 155.91.

Suivez la dynamique abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
154.19 155.91
Range Annuel
108.76 156.50
Clôture Précédente
153.64
Ouverture
154.19
Bid
155.77
Ask
156.07
Plus Bas
154.19
Plus Haut
155.91
Volume
72
Changement quotidien
1.39%
Changement Mensuel
5.61%
Changement à 6 Mois
20.24%
Changement Annuel
36.13%
