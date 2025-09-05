クォートセクション
通貨 / GLTR
GLTR: abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF

153.64 USD 0.06 (0.04%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

GLTRの今日の為替レートは、-0.04%変化しました。日中、通貨は1あたり152.66の安値と153.64の高値で取引されました。

abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
152.66 153.64
1年のレンジ
108.76 156.50
以前の終値
153.70
始値
153.41
買値
153.64
買値
153.94
安値
152.66
高値
153.64
出来高
138
1日の変化
-0.04%
1ヶ月の変化
4.17%
6ヶ月の変化
18.60%
1年の変化
34.27%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K