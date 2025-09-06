KurseKategorien
Währungen / GLTR
Zurück zum Aktien

GLTR: abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF

154.19 USD 0.55 (0.36%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von GLTR hat sich für heute um 0.36% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 154.19 bis zu einem Hoch von 154.19 gehandelt.

Verfolgen Sie die abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

GLTR News

Tagesspanne
154.19 154.19
Jahresspanne
108.76 156.50
Vorheriger Schlusskurs
153.64
Eröffnung
154.19
Bid
154.19
Ask
154.49
Tief
154.19
Hoch
154.19
Volumen
1
Tagesänderung
0.36%
Monatsänderung
4.54%
6-Monatsänderung
19.02%
Jahresänderung
34.75%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K