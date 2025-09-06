통화 / GLTR
GLTR: abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF
155.77 USD 2.13 (1.39%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
GLTR 환율이 오늘 1.39%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 154.19이고 고가는 155.91이었습니다.
abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
154.19 155.91
년간 변동
108.76 156.50
- 이전 종가
- 153.64
- 시가
- 154.19
- Bid
- 155.77
- Ask
- 156.07
- 저가
- 154.19
- 고가
- 155.91
- 볼륨
- 72
- 일일 변동
- 1.39%
- 월 변동
- 5.61%
- 6개월 변동
- 20.24%
- 년간 변동율
- 36.13%
20 9월, 토요일