Dövizler / GHI
GHI: Greystone Housing Impact Investors LP Beneficial Unit Certifica
10.53 USD 0.22 (2.05%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
GHI fiyatı bugün -2.05% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 10.52 ve Yüksek fiyatı olarak 10.75 aralığında işlem gördü.
Greystone Housing Impact Investors LP Beneficial Unit Certifica hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
GHI haberleri
Günlük aralık
10.52 10.75
Yıllık aralık
10.12 14.24
- Önceki kapanış
- 10.75
- Açılış
- 10.70
- Satış
- 10.53
- Alış
- 10.83
- Düşük
- 10.52
- Yüksek
- 10.75
- Hacim
- 114
- Günlük değişim
- -2.05%
- Aylık değişim
- -1.96%
- 6 aylık değişim
- -14.74%
- Yıllık değişim
- -24.14%
21 Eylül, Pazar