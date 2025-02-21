Währungen / GHI
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
GHI: Greystone Housing Impact Investors LP Beneficial Unit Certifica
10.75 USD 0.08 (0.74%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von GHI hat sich für heute um -0.74% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 10.71 bis zu einem Hoch von 10.90 gehandelt.
Verfolgen Sie die Greystone Housing Impact Investors LP Beneficial Unit Certifica-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
GHI News
- Greystone: Temporary Challenges Juicing Up Yields (NYSE:GHI)
- I Am Buying The Big Dip With 11% Yield: Greystone Housing (NYSE:GHI)
- Greystone (GHI) Q2 Loss Widens 236%
- Greystone Housing Impact Investors (GHI) Surpasses Q2 Earnings Estimates
- Greystone Housing earnings missed by $0.11, revenue fell short of estimates
- Encore Capital Group (ECPG) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- WisdomTree, Inc. (WT) Meets Q2 Earnings Estimates
- Community West Bancshares (CWBC) Lags Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Greystone Housing Impact Investors secures $80 million credit line
- Collect 10% Yields To Revolutionize Your Retirement: Greystone Housing (NYSE:GHI)
- Greystone Housing: The Cut Fixes Only Some Of Their Problems (NYSE:GHI)
- Greystone Housing Impact Investors amends $50 million credit facility
- Greystone Housing Impact Investors LP Announces Release of 2024 Schedule K-3
- Uber To Rally Around 20%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Thursday - Genpact (NYSE:G), Coherent (NYSE:COHR)
- US Stocks Likely To Open Mixed After Disappointing Q1 Performance: 'April Does Better After A Weak Q1,' Says Expert - Allarity Therapeutics (NASDAQ:ALLR)
- 12% Yield To Live The American Dream: Greystone Housing (NYSE:GHI)
- Greystone Housing Impact Investors (GHI) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Tagesspanne
10.71 10.90
Jahresspanne
10.12 14.24
- Vorheriger Schlusskurs
- 10.83
- Eröffnung
- 10.88
- Bid
- 10.75
- Ask
- 11.05
- Tief
- 10.71
- Hoch
- 10.90
- Volumen
- 42
- Tagesänderung
- -0.74%
- Monatsänderung
- 0.09%
- 6-Monatsänderung
- -12.96%
- Jahresänderung
- -22.55%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K