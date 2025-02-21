KurseKategorien
Währungen / GHI
Zurück zum Aktien

GHI: Greystone Housing Impact Investors LP Beneficial Unit Certifica

10.75 USD 0.08 (0.74%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von GHI hat sich für heute um -0.74% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 10.71 bis zu einem Hoch von 10.90 gehandelt.

Verfolgen Sie die Greystone Housing Impact Investors LP Beneficial Unit Certifica-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

GHI News

Tagesspanne
10.71 10.90
Jahresspanne
10.12 14.24
Vorheriger Schlusskurs
10.83
Eröffnung
10.88
Bid
10.75
Ask
11.05
Tief
10.71
Hoch
10.90
Volumen
42
Tagesänderung
-0.74%
Monatsänderung
0.09%
6-Monatsänderung
-12.96%
Jahresänderung
-22.55%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K