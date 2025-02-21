通貨 / GHI
GHI: Greystone Housing Impact Investors LP Beneficial Unit Certifica
10.75 USD 0.08 (0.74%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
GHIの今日の為替レートは、-0.74%変化しました。日中、通貨は1あたり10.71の安値と10.90の高値で取引されました。
Greystone Housing Impact Investors LP Beneficial Unit Certificaダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
GHI News
- Greystone: Temporary Challenges Juicing Up Yields (NYSE:GHI)
- I Am Buying The Big Dip With 11% Yield: Greystone Housing (NYSE:GHI)
- Greystone (GHI) Q2 Loss Widens 236%
- Greystone Housing Impact Investors (GHI) Surpasses Q2 Earnings Estimates
- Greystone Housing earnings missed by $0.11, revenue fell short of estimates
- Encore Capital Group (ECPG) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- WisdomTree, Inc. (WT) Meets Q2 Earnings Estimates
- Community West Bancshares (CWBC) Lags Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Greystone Housing Impact Investors secures $80 million credit line
- Collect 10% Yields To Revolutionize Your Retirement: Greystone Housing (NYSE:GHI)
- Greystone Housing: The Cut Fixes Only Some Of Their Problems (NYSE:GHI)
- Greystone Housing Impact Investors amends $50 million credit facility
- Greystone Housing Impact Investors LP Announces Release of 2024 Schedule K-3
- Uber To Rally Around 20%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Thursday - Genpact (NYSE:G), Coherent (NYSE:COHR)
- US Stocks Likely To Open Mixed After Disappointing Q1 Performance: 'April Does Better After A Weak Q1,' Says Expert - Allarity Therapeutics (NASDAQ:ALLR)
- 12% Yield To Live The American Dream: Greystone Housing (NYSE:GHI)
- Greystone Housing Impact Investors (GHI) Q4 2024 Earnings Call Transcript
1日のレンジ
10.71 10.90
1年のレンジ
10.12 14.24
- 以前の終値
- 10.83
- 始値
- 10.88
- 買値
- 10.75
- 買値
- 11.05
- 安値
- 10.71
- 高値
- 10.90
- 出来高
- 42
- 1日の変化
- -0.74%
- 1ヶ月の変化
- 0.09%
- 6ヶ月の変化
- -12.96%
- 1年の変化
- -22.55%
