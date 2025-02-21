クォートセクション
GHI: Greystone Housing Impact Investors LP Beneficial Unit Certifica

10.75 USD 0.08 (0.74%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

GHIの今日の為替レートは、-0.74%変化しました。日中、通貨は1あたり10.71の安値と10.90の高値で取引されました。

Greystone Housing Impact Investors LP Beneficial Unit Certificaダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
10.71 10.90
1年のレンジ
10.12 14.24
以前の終値
10.83
始値
10.88
買値
10.75
買値
11.05
安値
10.71
高値
10.90
出来高
42
1日の変化
-0.74%
1ヶ月の変化
0.09%
6ヶ月の変化
-12.96%
1年の変化
-22.55%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K