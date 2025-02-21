통화 / GHI
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
GHI: Greystone Housing Impact Investors LP Beneficial Unit Certifica
10.53 USD 0.22 (2.05%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
GHI 환율이 오늘 -2.05%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 10.52이고 고가는 10.75이었습니다.
Greystone Housing Impact Investors LP Beneficial Unit Certifica 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
GHI News
- Greystone: Temporary Challenges Juicing Up Yields (NYSE:GHI)
- I Am Buying The Big Dip With 11% Yield: Greystone Housing (NYSE:GHI)
- Greystone (GHI) Q2 Loss Widens 236%
- Greystone Housing Impact Investors (GHI) Surpasses Q2 Earnings Estimates
- Greystone Housing earnings missed by $0.11, revenue fell short of estimates
- Encore Capital Group (ECPG) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- WisdomTree, Inc. (WT) Meets Q2 Earnings Estimates
- Community West Bancshares (CWBC) Lags Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Greystone Housing Impact Investors secures $80 million credit line
- Collect 10% Yields To Revolutionize Your Retirement: Greystone Housing (NYSE:GHI)
- Greystone Housing: The Cut Fixes Only Some Of Their Problems (NYSE:GHI)
- Greystone Housing Impact Investors amends $50 million credit facility
- Greystone Housing Impact Investors LP Announces Release of 2024 Schedule K-3
- Uber To Rally Around 20%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Thursday - Genpact (NYSE:G), Coherent (NYSE:COHR)
- US Stocks Likely To Open Mixed After Disappointing Q1 Performance: 'April Does Better After A Weak Q1,' Says Expert - Allarity Therapeutics (NASDAQ:ALLR)
- 12% Yield To Live The American Dream: Greystone Housing (NYSE:GHI)
- Greystone Housing Impact Investors (GHI) Q4 2024 Earnings Call Transcript
일일 변동 비율
10.52 10.75
년간 변동
10.12 14.24
- 이전 종가
- 10.75
- 시가
- 10.70
- Bid
- 10.53
- Ask
- 10.83
- 저가
- 10.52
- 고가
- 10.75
- 볼륨
- 114
- 일일 변동
- -2.05%
- 월 변동
- -1.96%
- 6개월 변동
- -14.74%
- 년간 변동율
- -24.14%
20 9월, 토요일