GHI: Greystone Housing Impact Investors LP Beneficial Unit Certifica
10.83 USD 0.02 (0.18%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de GHI de hoy ha cambiado un -0.18%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 10.80, mientras que el máximo ha alcanzado 10.94.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Greystone Housing Impact Investors LP Beneficial Unit Certifica. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
GHI News
- Greystone: Temporary Challenges Juicing Up Yields (NYSE:GHI)
- I Am Buying The Big Dip With 11% Yield: Greystone Housing (NYSE:GHI)
- Greystone (GHI) Q2 Loss Widens 236%
- Greystone Housing Impact Investors (GHI) Surpasses Q2 Earnings Estimates
- Greystone Housing earnings missed by $0.11, revenue fell short of estimates
- Encore Capital Group (ECPG) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- WisdomTree, Inc. (WT) Meets Q2 Earnings Estimates
- Community West Bancshares (CWBC) Lags Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Greystone Housing Impact Investors secures $80 million credit line
- Collect 10% Yields To Revolutionize Your Retirement: Greystone Housing (NYSE:GHI)
- Greystone Housing: The Cut Fixes Only Some Of Their Problems (NYSE:GHI)
- Greystone Housing Impact Investors amends $50 million credit facility
- Greystone Housing Impact Investors LP Announces Release of 2024 Schedule K-3
- Uber To Rally Around 20%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Thursday - Genpact (NYSE:G), Coherent (NYSE:COHR)
- US Stocks Likely To Open Mixed After Disappointing Q1 Performance: 'April Does Better After A Weak Q1,' Says Expert - Allarity Therapeutics (NASDAQ:ALLR)
- 12% Yield To Live The American Dream: Greystone Housing (NYSE:GHI)
- Greystone Housing Impact Investors (GHI) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Rango diario
10.80 10.94
Rango anual
10.12 14.24
- Cierres anteriores
- 10.85
- Open
- 10.84
- Bid
- 10.83
- Ask
- 11.13
- Low
- 10.80
- High
- 10.94
- Volumen
- 23
- Cambio diario
- -0.18%
- Cambio mensual
- 0.84%
- Cambio a 6 meses
- -12.31%
- Cambio anual
- -21.97%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B