GECCO: Great Elm Capital Corp - 5.875% Notes due 2026
24.9000 USD 0.1600 (0.64%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
GECCO fiyatı bugün -0.64% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 24.9000 ve Yüksek fiyatı olarak 24.9000 aralığında işlem gördü.
Great Elm Capital Corp - 5.875% Notes due 2026 hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- H4
- D1
- W1
- MN
GECCO haberleri
Günlük aralık
24.9000 24.9000
Yıllık aralık
24.2600 27.1950
- Önceki kapanış
- 25.0600
- Açılış
- 24.9000
- Satış
- 24.9000
- Alış
- 24.9030
- Düşük
- 24.9000
- Yüksek
- 24.9000
- Hacim
- 2
- Günlük değişim
- -0.64%
- Aylık değişim
- -1.03%
- 6 aylık değişim
- 0.00%
- Yıllık değişim
- -0.08%
21 Eylül, Pazar