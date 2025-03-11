KurseKategorien
Währungen / GECCO
GECCO: Great Elm Capital Corp - 5.875% Notes due 2026

25.0600 USD 0.1900 (0.75%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von GECCO hat sich für heute um -0.75% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 25.0000 bis zu einem Hoch von 25.2500 gehandelt.

Verfolgen Sie die Great Elm Capital Corp - 5.875% Notes due 2026-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
25.0000 25.2500
Jahresspanne
24.2600 27.1950
Vorheriger Schlusskurs
25.2500
Eröffnung
25.2500
Bid
25.0600
Ask
25.0630
Tief
25.0000
Hoch
25.2500
Volumen
4
Tagesänderung
-0.75%
Monatsänderung
-0.40%
6-Monatsänderung
0.64%
Jahresänderung
0.56%
