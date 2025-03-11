Währungen / GECCO
GECCO: Great Elm Capital Corp - 5.875% Notes due 2026
25.0600 USD 0.1900 (0.75%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von GECCO hat sich für heute um -0.75% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 25.0000 bis zu einem Hoch von 25.2500 gehandelt.
Verfolgen Sie die Great Elm Capital Corp - 5.875% Notes due 2026-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
GECCO News
Tagesspanne
25.0000 25.2500
Jahresspanne
24.2600 27.1950
- Vorheriger Schlusskurs
- 25.2500
- Eröffnung
- 25.2500
- Bid
- 25.0600
- Ask
- 25.0630
- Tief
- 25.0000
- Hoch
- 25.2500
- Volumen
- 4
- Tagesänderung
- -0.75%
- Monatsänderung
- -0.40%
- 6-Monatsänderung
- 0.64%
- Jahresänderung
- 0.56%
