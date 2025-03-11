Валюты / GECCO
GECCO: Great Elm Capital Corp - 5.875% Notes due 2026
25.0600 USD 0.1900 (0.75%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс GECCO за сегодня изменился на -0.75%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.0000, а максимальная — 25.2500.
Следите за динамикой Great Elm Capital Corp - 5.875% Notes due 2026. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
25.0000 25.2500
Годовой диапазон
24.2600 27.1950
- Предыдущее закрытие
- 25.2500
- Open
- 25.2500
- Bid
- 25.0600
- Ask
- 25.0630
- Low
- 25.0000
- High
- 25.2500
- Объем
- 4
- Дневное изменение
- -0.75%
- Месячное изменение
- -0.40%
- 6-месячное изменение
- 0.64%
- Годовое изменение
- 0.56%
