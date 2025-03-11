КотировкиРазделы
Валюты / GECCO
Назад в Рынок акций США

GECCO: Great Elm Capital Corp - 5.875% Notes due 2026

25.0600 USD 0.1900 (0.75%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс GECCO за сегодня изменился на -0.75%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.0000, а максимальная — 25.2500.

Следите за динамикой Great Elm Capital Corp - 5.875% Notes due 2026. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости GECCO

Дневной диапазон
25.0000 25.2500
Годовой диапазон
24.2600 27.1950
Предыдущее закрытие
25.2500
Open
25.2500
Bid
25.0600
Ask
25.0630
Low
25.0000
High
25.2500
Объем
4
Дневное изменение
-0.75%
Месячное изменение
-0.40%
6-месячное изменение
0.64%
Годовое изменение
0.56%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.