시세섹션
통화 / GECCO
주식로 돌아가기

GECCO: Great Elm Capital Corp - 5.875% Notes due 2026

24.9000 USD 0.1600 (0.64%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

GECCO 환율이 오늘 -0.64%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 24.9000이고 고가는 24.9000이었습니다.

Great Elm Capital Corp - 5.875% Notes due 2026 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

전체 화면 채팅
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

GECCO News

일일 변동 비율
24.9000 24.9000
년간 변동
24.2600 27.1950
이전 종가
25.0600
시가
24.9000
Bid
24.9000
Ask
24.9030
저가
24.9000
고가
24.9000
볼륨
2
일일 변동
-0.64%
월 변동
-1.03%
6개월 변동
0.00%
년간 변동율
-0.08%
20 9월, 토요일