QuotazioniSezioni
Valute / GECCO
Tornare a Azioni

GECCO: Great Elm Capital Corp - 5.875% Notes due 2026

24.9000 USD 0.1600 (0.64%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio GECCO ha avuto una variazione del -0.64% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 24.9000 e ad un massimo di 24.9000.

Segui le dinamiche di Great Elm Capital Corp - 5.875% Notes due 2026. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

GECCO News

Intervallo Giornaliero
24.9000 24.9000
Intervallo Annuale
24.2600 27.1950
Chiusura Precedente
25.0600
Apertura
24.9000
Bid
24.9000
Ask
24.9030
Minimo
24.9000
Massimo
24.9000
Volume
2
Variazione giornaliera
-0.64%
Variazione Mensile
-1.03%
Variazione Semestrale
0.00%
Variazione Annuale
-0.08%
21 settembre, domenica