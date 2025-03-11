Valute / GECCO
GECCO: Great Elm Capital Corp - 5.875% Notes due 2026
24.9000 USD 0.1600 (0.64%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio GECCO ha avuto una variazione del -0.64% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 24.9000 e ad un massimo di 24.9000.
Segui le dinamiche di Great Elm Capital Corp - 5.875% Notes due 2026. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
GECCO News
- BDC Weekly Review: BDCs Busy Bringing Bonds To Market
- Great Elm Capital Corporation 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:GECC)
- Great Elm Capital Corporation (GECC) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Yield Hunting Part 27: Secure Above 8% Yield With Great Elm Capital’s Baby Bonds (GECC)
- Great Elm Capital Corporation (GECC) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Intervallo Giornaliero
24.9000 24.9000
Intervallo Annuale
24.2600 27.1950
- Chiusura Precedente
- 25.0600
- Apertura
- 24.9000
- Bid
- 24.9000
- Ask
- 24.9030
- Minimo
- 24.9000
- Massimo
- 24.9000
- Volume
- 2
- Variazione giornaliera
- -0.64%
- Variazione Mensile
- -1.03%
- Variazione Semestrale
- 0.00%
- Variazione Annuale
- -0.08%
21 settembre, domenica