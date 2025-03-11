通貨 / GECCO
GECCO: Great Elm Capital Corp - 5.875% Notes due 2026
25.0600 USD 0.1900 (0.75%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
GECCOの今日の為替レートは、-0.75%変化しました。日中、通貨は1あたり25.0000の安値と25.2500の高値で取引されました。
Great Elm Capital Corp - 5.875% Notes due 2026ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
25.0000 25.2500
1年のレンジ
24.2600 27.1950
- 以前の終値
- 25.2500
- 始値
- 25.2500
- 買値
- 25.0600
- 買値
- 25.0630
- 安値
- 25.0000
- 高値
- 25.2500
- 出来高
- 4
- 1日の変化
- -0.75%
- 1ヶ月の変化
- -0.40%
- 6ヶ月の変化
- 0.64%
- 1年の変化
- 0.56%
