GECCO: Great Elm Capital Corp - 5.875% Notes due 2026

24.9000 USD 0.1600 (0.64%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de GECCO a changé de -0.64% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 24.9000 et à un maximum de 24.9000.

Suivez la dynamique Great Elm Capital Corp - 5.875% Notes due 2026. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
24.9000 24.9000
Range Annuel
24.2600 27.1950
Clôture Précédente
25.0600
Ouverture
24.9000
Bid
24.9000
Ask
24.9030
Plus Bas
24.9000
Plus Haut
24.9000
Volume
2
Changement quotidien
-0.64%
Changement Mensuel
-1.03%
Changement à 6 Mois
0.00%
Changement Annuel
-0.08%
20 septembre, samedi