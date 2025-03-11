Moedas / GECCO
GECCO: Great Elm Capital Corp - 5.875% Notes due 2026
25.0600 USD 0.1900 (0.75%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do GECCO para hoje mudou para -0.75%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 25.0000 e o mais alto foi 25.2500.
Veja a dinâmica do par de moedas Great Elm Capital Corp - 5.875% Notes due 2026. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
GECCO Notícias
Faixa diária
25.0000 25.2500
Faixa anual
24.2600 27.1950
- Fechamento anterior
- 25.2500
- Open
- 25.2500
- Bid
- 25.0600
- Ask
- 25.0630
- Low
- 25.0000
- High
- 25.2500
- Volume
- 4
- Mudança diária
- -0.75%
- Mudança mensal
- -0.40%
- Mudança de 6 meses
- 0.64%
- Mudança anual
- 0.56%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh