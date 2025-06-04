FiyatlarBölümler
Dövizler / GDXU
GDXU: MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN

172.55 USD 22.65 (15.11%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

GDXU fiyatı bugün 15.11% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 151.66 ve Yüksek fiyatı olarak 174.41 aralığında işlem gördü.

MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

GDXU haberleri

Günlük aralık
151.66 174.41
Yıllık aralık
25.83 174.41
Önceki kapanış
149.90
Açılış
151.70
Satış
172.55
Alış
172.85
Düşük
151.66
Yüksek
174.41
Hacim
1.737 K
Günlük değişim
15.11%
Aylık değişim
37.49%
6 aylık değişim
188.16%
Yıllık değişim
254.90%
21 Eylül, Pazar