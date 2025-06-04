Dövizler / GDXU
GDXU: MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN
172.55 USD 22.65 (15.11%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
GDXU fiyatı bugün 15.11% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 151.66 ve Yüksek fiyatı olarak 174.41 aralığında işlem gördü.
MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
151.66 174.41
Yıllık aralık
25.83 174.41
- Önceki kapanış
- 149.90
- Açılış
- 151.70
- Satış
- 172.55
- Alış
- 172.85
- Düşük
- 151.66
- Yüksek
- 174.41
- Hacim
- 1.737 K
- Günlük değişim
- 15.11%
- Aylık değişim
- 37.49%
- 6 aylık değişim
- 188.16%
- Yıllık değişim
- 254.90%
21 Eylül, Pazar