GDXU: MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN

172.55 USD 22.65 (15.11%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de GDXU a changé de 15.11% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 151.66 et à un maximum de 174.41.

Suivez la dynamique MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
151.66 174.41
Range Annuel
25.83 174.41
Clôture Précédente
149.90
Ouverture
151.70
Bid
172.55
Ask
172.85
Plus Bas
151.66
Plus Haut
174.41
Volume
1.737 K
Changement quotidien
15.11%
Changement Mensuel
37.49%
Changement à 6 Mois
188.16%
Changement Annuel
254.90%
