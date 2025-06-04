Devises / GDXU
GDXU: MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN
172.55 USD 22.65 (15.11%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de GDXU a changé de 15.11% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 151.66 et à un maximum de 174.41.
Suivez la dynamique MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Range quotidien
151.66 174.41
Range Annuel
25.83 174.41
- Clôture Précédente
- 149.90
- Ouverture
- 151.70
- Bid
- 172.55
- Ask
- 172.85
- Plus Bas
- 151.66
- Plus Haut
- 174.41
- Volume
- 1.737 K
- Changement quotidien
- 15.11%
- Changement Mensuel
- 37.49%
- Changement à 6 Mois
- 188.16%
- Changement Annuel
- 254.90%
20 septembre, samedi