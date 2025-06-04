Währungen / GDXU
GDXU: MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN
149.90 USD 0.22 (0.15%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von GDXU hat sich für heute um -0.15% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 140.13 bis zu einem Hoch von 150.07 gehandelt.
Verfolgen Sie die MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
GDXU News
Tagesspanne
140.13 150.07
Jahresspanne
25.83 167.14
- Vorheriger Schlusskurs
- 150.12
- Eröffnung
- 146.41
- Bid
- 149.90
- Ask
- 150.20
- Tief
- 140.13
- Hoch
- 150.07
- Volumen
- 1.012 K
- Tagesänderung
- -0.15%
- Monatsänderung
- 19.44%
- 6-Monatsänderung
- 150.33%
- Jahresänderung
- 208.31%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K