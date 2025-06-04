KurseKategorien
GDXU: MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN

149.90 USD 0.22 (0.15%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von GDXU hat sich für heute um -0.15% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 140.13 bis zu einem Hoch von 150.07 gehandelt.

Verfolgen Sie die MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
140.13 150.07
Jahresspanne
25.83 167.14
Vorheriger Schlusskurs
150.12
Eröffnung
146.41
Bid
149.90
Ask
150.20
Tief
140.13
Hoch
150.07
Volumen
1.012 K
Tagesänderung
-0.15%
Monatsänderung
19.44%
6-Monatsänderung
150.33%
Jahresänderung
208.31%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K