GDXU: MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN
153.24 USD 10.91 (6.65%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс GDXU за сегодня изменился на -6.65%. При этом минимальная цена на торгах достигала 150.63, а максимальная — 166.00.
Следите за динамикой MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
150.63 166.00
Годовой диапазон
25.83 167.14
- Предыдущее закрытие
- 164.15
- Open
- 166.00
- Bid
- 153.24
- Ask
- 153.54
- Low
- 150.63
- High
- 166.00
- Объем
- 1.198 K
- Дневное изменение
- -6.65%
- Месячное изменение
- 22.10%
- 6-месячное изменение
- 155.91%
- Годовое изменение
- 215.18%
