КотировкиРазделы
Валюты / GDXU
Назад в Рынок акций США

GDXU: MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN

153.24 USD 10.91 (6.65%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс GDXU за сегодня изменился на -6.65%. При этом минимальная цена на торгах достигала 150.63, а максимальная — 166.00.

Следите за динамикой MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости GDXU

Дневной диапазон
150.63 166.00
Годовой диапазон
25.83 167.14
Предыдущее закрытие
164.15
Open
166.00
Bid
153.24
Ask
153.54
Low
150.63
High
166.00
Объем
1.198 K
Дневное изменение
-6.65%
Месячное изменение
22.10%
6-месячное изменение
155.91%
Годовое изменение
215.18%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.