GDXU: MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN

149.90 USD 0.22 (0.15%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

GDXUの今日の為替レートは、-0.15%変化しました。日中、通貨は1あたり140.13の安値と150.07の高値で取引されました。

MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
140.13 150.07
1年のレンジ
25.83 167.14
以前の終値
150.12
始値
146.41
買値
149.90
買値
150.20
安値
140.13
高値
150.07
出来高
1.012 K
1日の変化
-0.15%
1ヶ月の変化
19.44%
6ヶ月の変化
150.33%
1年の変化
208.31%
