Dövizler / GCBC
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
GCBC: Greene County Bancorp Inc
23.99 USD 0.74 (2.99%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
GCBC fiyatı bugün -2.99% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 23.50 ve Yüksek fiyatı olarak 24.50 aralığında işlem gördü.
Greene County Bancorp Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
GCBC haberleri
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 24
- 16 Upcoming Dividend Increases Including 2 Kings
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of July 20
- Greene County Bancorp increases quarterly dividend by 11.1%
- Clorox Among 14 Dividend Growth Companies Announcing Annual Increases In July
- Greene County Bancorp: Not Impressed (NASDAQ:GCBC)
- Greene County Bancorp: Stock Price Close To Bottom After Prolonged Price Correction (GCBC)
- Fair Value alert predicted Greene County Bancorp’s 43% price correction
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of May 25
- Thursday Insider Activity: Top Buys and Sells Shake Up Market Sentiment
- Greene County Bancorp director Hada Tejraj S buys $160,650 in stock
- Greene County Bancorp: A ‘Hold’ Despite 99.9% Of The CRE Loans Being Current (GCBC)
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of February 23
Günlük aralık
23.50 24.50
Yıllık aralık
20.00 35.34
- Önceki kapanış
- 24.73
- Açılış
- 24.50
- Satış
- 23.99
- Alış
- 24.29
- Düşük
- 23.50
- Yüksek
- 24.50
- Hacim
- 47
- Günlük değişim
- -2.99%
- Aylık değişim
- -0.50%
- 6 aylık değişim
- 1.65%
- Yıllık değişim
- -21.96%
21 Eylül, Pazar