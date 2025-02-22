Moedas / GCBC
GCBC: Greene County Bancorp Inc
24.07 USD 0.69 (2.95%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do GCBC para hoje mudou para 2.95%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 23.76 e o mais alto foi 24.16.
Veja a dinâmica do par de moedas Greene County Bancorp Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
GCBC Notícias
Faixa diária
23.76 24.16
Faixa anual
20.00 35.34
- Fechamento anterior
- 23.38
- Open
- 23.76
- Bid
- 24.07
- Ask
- 24.37
- Low
- 23.76
- High
- 24.16
- Volume
- 6
- Mudança diária
- 2.95%
- Mudança mensal
- -0.17%
- Mudança de 6 meses
- 1.99%
- Mudança anual
- -21.70%
