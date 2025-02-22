クォートセクション
通貨 / GCBC
GCBC: Greene County Bancorp Inc

24.73 USD 1.35 (5.77%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

GCBCの今日の為替レートは、5.77%変化しました。日中、通貨は1あたり23.76の安値と24.73の高値で取引されました。

Greene County Bancorp Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
23.76 24.73
1年のレンジ
20.00 35.34
以前の終値
23.38
始値
23.76
買値
24.73
買値
25.03
安値
23.76
高値
24.73
出来高
22
1日の変化
5.77%
1ヶ月の変化
2.57%
6ヶ月の変化
4.79%
1年の変化
-19.55%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K