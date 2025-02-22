通貨 / GCBC
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
GCBC: Greene County Bancorp Inc
24.73 USD 1.35 (5.77%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
GCBCの今日の為替レートは、5.77%変化しました。日中、通貨は1あたり23.76の安値と24.73の高値で取引されました。
Greene County Bancorp Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
GCBC News
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 24
- 16 Upcoming Dividend Increases Including 2 Kings
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of July 20
- Greene County Bancorp increases quarterly dividend by 11.1%
- Clorox Among 14 Dividend Growth Companies Announcing Annual Increases In July
- Greene County Bancorp: Not Impressed (NASDAQ:GCBC)
- Greene County Bancorp: Stock Price Close To Bottom After Prolonged Price Correction (GCBC)
- Fair Value alert predicted Greene County Bancorp’s 43% price correction
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of May 25
- Thursday Insider Activity: Top Buys and Sells Shake Up Market Sentiment
- Greene County Bancorp director Hada Tejraj S buys $160,650 in stock
- Greene County Bancorp: A ‘Hold’ Despite 99.9% Of The CRE Loans Being Current (GCBC)
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of February 23
1日のレンジ
23.76 24.73
1年のレンジ
20.00 35.34
- 以前の終値
- 23.38
- 始値
- 23.76
- 買値
- 24.73
- 買値
- 25.03
- 安値
- 23.76
- 高値
- 24.73
- 出来高
- 22
- 1日の変化
- 5.77%
- 1ヶ月の変化
- 2.57%
- 6ヶ月の変化
- 4.79%
- 1年の変化
- -19.55%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K