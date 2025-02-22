КотировкиРазделы
GCBC: Greene County Bancorp Inc

23.50 USD 0.36 (1.51%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс GCBC за сегодня изменился на -1.51%. При этом минимальная цена на торгах достигала 23.14, а максимальная — 24.02.

Следите за динамикой Greene County Bancorp Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
23.14 24.02
Годовой диапазон
20.00 35.34
Предыдущее закрытие
23.86
Open
23.69
Bid
23.50
Ask
23.80
Low
23.14
High
24.02
Объем
14
Дневное изменение
-1.51%
Месячное изменение
-2.53%
6-месячное изменение
-0.42%
Годовое изменение
-23.55%
