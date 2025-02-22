Валюты / GCBC
GCBC: Greene County Bancorp Inc
23.50 USD 0.36 (1.51%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс GCBC за сегодня изменился на -1.51%. При этом минимальная цена на торгах достигала 23.14, а максимальная — 24.02.
Следите за динамикой Greene County Bancorp Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
23.14 24.02
Годовой диапазон
20.00 35.34
- Предыдущее закрытие
- 23.86
- Open
- 23.69
- Bid
- 23.50
- Ask
- 23.80
- Low
- 23.14
- High
- 24.02
- Объем
- 14
- Дневное изменение
- -1.51%
- Месячное изменение
- -2.53%
- 6-месячное изменение
- -0.42%
- Годовое изменение
- -23.55%
