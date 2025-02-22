Währungen / GCBC
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
GCBC: Greene County Bancorp Inc
24.50 USD 0.23 (0.93%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von GCBC hat sich für heute um -0.93% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 24.50 bis zu einem Hoch von 24.50 gehandelt.
Verfolgen Sie die Greene County Bancorp Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
GCBC News
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 24
- 16 Upcoming Dividend Increases Including 2 Kings
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of July 20
- Greene County Bancorp increases quarterly dividend by 11.1%
- Clorox Among 14 Dividend Growth Companies Announcing Annual Increases In July
- Greene County Bancorp: Not Impressed (NASDAQ:GCBC)
- Greene County Bancorp: Stock Price Close To Bottom After Prolonged Price Correction (GCBC)
- Fair Value alert predicted Greene County Bancorp’s 43% price correction
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of May 25
- Thursday Insider Activity: Top Buys and Sells Shake Up Market Sentiment
- Greene County Bancorp director Hada Tejraj S buys $160,650 in stock
- Greene County Bancorp: A ‘Hold’ Despite 99.9% Of The CRE Loans Being Current (GCBC)
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of February 23
Tagesspanne
24.50 24.50
Jahresspanne
20.00 35.34
- Vorheriger Schlusskurs
- 24.73
- Eröffnung
- 24.50
- Bid
- 24.50
- Ask
- 24.80
- Tief
- 24.50
- Hoch
- 24.50
- Volumen
- 17
- Tagesänderung
- -0.93%
- Monatsänderung
- 1.62%
- 6-Monatsänderung
- 3.81%
- Jahresänderung
- -20.30%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K