통화 / GCBC
GCBC: Greene County Bancorp Inc
23.99 USD 0.74 (2.99%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
GCBC 환율이 오늘 -2.99%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 23.50이고 고가는 24.50이었습니다.
Greene County Bancorp Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
일일 변동 비율
23.50 24.50
년간 변동
20.00 35.34
- 이전 종가
- 24.73
- 시가
- 24.50
- Bid
- 23.99
- Ask
- 24.29
- 저가
- 23.50
- 고가
- 24.50
- 볼륨
- 47
- 일일 변동
- -2.99%
- 월 변동
- -0.50%
- 6개월 변동
- 1.65%
- 년간 변동율
- -21.96%
20 9월, 토요일