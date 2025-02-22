货币 / GCBC
GCBC: Greene County Bancorp Inc
24.10 USD 0.60 (2.55%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日GCBC汇率已更改2.55%。当日，交易品种以低点23.85和高点24.10进行交易。
关注Greene County Bancorp Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
GCBC新闻
日范围
23.85 24.10
年范围
20.00 35.34
- 前一天收盘价
- 23.50
- 开盘价
- 23.85
- 卖价
- 24.10
- 买价
- 24.40
- 最低价
- 23.85
- 最高价
- 24.10
- 交易量
- 3
- 日变化
- 2.55%
- 月变化
- -0.04%
- 6个月变化
- 2.12%
- 年变化
- -21.60%
