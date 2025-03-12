Dövizler / GBLI
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
GBLI: Global Indemnity Group, LLC Class A (DE)
29.88 USD 0.02 (0.07%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
GBLI fiyatı bugün 0.07% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 29.88 ve Yüksek fiyatı olarak 30.05 aralığında işlem gördü.
Global Indemnity Group, LLC Class A (DE) hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
GBLI haberleri
- Global Indemnity Group acquires AI insurance platform Sayata
- Global Indemnity Group holds annual shareholder meeting
- Global Indemnity Group names new board member
- Global Indemnity Group, LLC Announces Quarterly Distribution
- Global Indemnity: Getting Its House In Order (NYSE:GBLI)
- Global Indemnity Group, LLC (GBLI) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Günlük aralık
29.88 30.05
Yıllık aralık
26.94 37.00
- Önceki kapanış
- 29.86
- Açılış
- 29.91
- Satış
- 29.88
- Alış
- 30.18
- Düşük
- 29.88
- Yüksek
- 30.05
- Hacim
- 9
- Günlük değişim
- 0.07%
- Aylık değişim
- -1.97%
- 6 aylık değişim
- -14.51%
- Yıllık değişim
- -8.29%
21 Eylül, Pazar