GBLI: Global Indemnity Group, LLC Class A (DE)

29.88 USD 0.02 (0.07%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

GBLI 환율이 오늘 0.07%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 29.88이고 고가는 30.05이었습니다.

Global Indemnity Group, LLC Class A (DE) 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

GBLI News

일일 변동 비율
29.88 30.05
년간 변동
26.94 37.00
이전 종가
29.86
시가
29.91
Bid
29.88
Ask
30.18
저가
29.88
고가
30.05
볼륨
9
일일 변동
0.07%
월 변동
-1.97%
6개월 변동
-14.51%
년간 변동율
-8.29%
20 9월, 토요일