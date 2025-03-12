통화 / GBLI
GBLI: Global Indemnity Group, LLC Class A (DE)
29.88 USD 0.02 (0.07%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
GBLI 환율이 오늘 0.07%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 29.88이고 고가는 30.05이었습니다.
Global Indemnity Group, LLC Class A (DE) 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- Global Indemnity Group acquires AI insurance platform Sayata
- Global Indemnity Group holds annual shareholder meeting
- Global Indemnity Group names new board member
- Global Indemnity Group, LLC Announces Quarterly Distribution
- Global Indemnity: Getting Its House In Order (NYSE:GBLI)
- Global Indemnity Group, LLC (GBLI) Q4 2024 Earnings Call Transcript
일일 변동 비율
29.88 30.05
년간 변동
26.94 37.00
- 이전 종가
- 29.86
- 시가
- 29.91
- Bid
- 29.88
- Ask
- 30.18
- 저가
- 29.88
- 고가
- 30.05
- 볼륨
- 9
- 일일 변동
- 0.07%
- 월 변동
- -1.97%
- 6개월 변동
- -14.51%
- 년간 변동율
- -8.29%
20 9월, 토요일