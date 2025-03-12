QuotazioniSezioni
GBLI: Global Indemnity Group, LLC Class A (DE)

29.88 USD 0.02 (0.07%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio GBLI ha avuto una variazione del 0.07% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 29.88 e ad un massimo di 30.05.

Segui le dinamiche di Global Indemnity Group, LLC Class A (DE). Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
29.88 30.05
Intervallo Annuale
26.94 37.00
Chiusura Precedente
29.86
Apertura
29.91
Bid
29.88
Ask
30.18
Minimo
29.88
Massimo
30.05
Volume
9
Variazione giornaliera
0.07%
Variazione Mensile
-1.97%
Variazione Semestrale
-14.51%
Variazione Annuale
-8.29%
