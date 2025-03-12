Valute / GBLI
GBLI: Global Indemnity Group, LLC Class A (DE)
29.88 USD 0.02 (0.07%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio GBLI ha avuto una variazione del 0.07% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 29.88 e ad un massimo di 30.05.
Segui le dinamiche di Global Indemnity Group, LLC Class A (DE). Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
GBLI News
Intervallo Giornaliero
29.88 30.05
Intervallo Annuale
26.94 37.00
- Chiusura Precedente
- 29.86
- Apertura
- 29.91
- Bid
- 29.88
- Ask
- 30.18
- Minimo
- 29.88
- Massimo
- 30.05
- Volume
- 9
- Variazione giornaliera
- 0.07%
- Variazione Mensile
- -1.97%
- Variazione Semestrale
- -14.51%
- Variazione Annuale
- -8.29%
20 settembre, sabato