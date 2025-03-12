Währungen / GBLI
GBLI: Global Indemnity Group, LLC Class A (DE)
29.86 USD 0.13 (0.44%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von GBLI hat sich für heute um 0.44% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 29.86 bis zu einem Hoch von 29.86 gehandelt.
Verfolgen Sie die Global Indemnity Group, LLC Class A (DE)-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
GBLI News
- Global Indemnity Group acquires AI insurance platform Sayata
- Global Indemnity Group holds annual shareholder meeting
- Global Indemnity Group names new board member
- Global Indemnity Group, LLC Announces Quarterly Distribution
- Global Indemnity: Getting Its House In Order (NYSE:GBLI)
- Global Indemnity Group, LLC (GBLI) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Tagesspanne
29.86 29.86
Jahresspanne
26.94 37.00
- Vorheriger Schlusskurs
- 29.73
- Eröffnung
- 29.86
- Bid
- 29.86
- Ask
- 30.16
- Tief
- 29.86
- Hoch
- 29.86
- Volumen
- 1
- Tagesänderung
- 0.44%
- Monatsänderung
- -2.03%
- 6-Monatsänderung
- -14.56%
- Jahresänderung
- -8.35%
