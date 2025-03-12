KurseKategorien
Währungen / GBLI
Zurück zum Aktien

GBLI: Global Indemnity Group, LLC Class A (DE)

29.86 USD 0.13 (0.44%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von GBLI hat sich für heute um 0.44% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 29.86 bis zu einem Hoch von 29.86 gehandelt.

Verfolgen Sie die Global Indemnity Group, LLC Class A (DE)-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

GBLI News

Tagesspanne
29.86 29.86
Jahresspanne
26.94 37.00
Vorheriger Schlusskurs
29.73
Eröffnung
29.86
Bid
29.86
Ask
30.16
Tief
29.86
Hoch
29.86
Volumen
1
Tagesänderung
0.44%
Monatsänderung
-2.03%
6-Monatsänderung
-14.56%
Jahresänderung
-8.35%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K