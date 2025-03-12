Валюты / GBLI
GBLI: Global Indemnity Group, LLC Class A (DE)
29.93 USD 0.31 (1.05%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс GBLI за сегодня изменился на 1.05%. При этом минимальная цена на торгах достигала 29.42, а максимальная — 29.93.
Следите за динамикой Global Indemnity Group, LLC Class A (DE). Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости GBLI
- Global Indemnity Group acquires AI insurance platform Sayata
- Global Indemnity Group holds annual shareholder meeting
- Global Indemnity Group names new board member
- Global Indemnity Group, LLC Announces Quarterly Distribution
- Global Indemnity: Getting Its House In Order (NYSE:GBLI)
- Global Indemnity Group, LLC (GBLI) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Дневной диапазон
29.42 29.93
Годовой диапазон
26.94 37.00
- Предыдущее закрытие
- 29.62
- Open
- 29.42
- Bid
- 29.93
- Ask
- 30.23
- Low
- 29.42
- High
- 29.93
- Объем
- 3
- Дневное изменение
- 1.05%
- Месячное изменение
- -1.80%
- 6-месячное изменение
- -14.36%
- Годовое изменение
- -8.13%
