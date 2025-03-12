КотировкиРазделы
GBLI: Global Indemnity Group, LLC Class A (DE)

29.93 USD 0.31 (1.05%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс GBLI за сегодня изменился на 1.05%. При этом минимальная цена на торгах достигала 29.42, а максимальная — 29.93.

Следите за динамикой Global Indemnity Group, LLC Class A (DE). Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
29.42 29.93
Годовой диапазон
26.94 37.00
Предыдущее закрытие
29.62
Open
29.42
Bid
29.93
Ask
30.23
Low
29.42
High
29.93
Объем
3
Дневное изменение
1.05%
Месячное изменение
-1.80%
6-месячное изменение
-14.36%
Годовое изменение
-8.13%
