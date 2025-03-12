通貨 / GBLI
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
GBLI: Global Indemnity Group, LLC Class A (DE)
29.86 USD 0.13 (0.44%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
GBLIの今日の為替レートは、0.44%変化しました。日中、通貨は1あたり29.86の安値と29.86の高値で取引されました。
Global Indemnity Group, LLC Class A (DE)ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
GBLI News
- Global Indemnity Group acquires AI insurance platform Sayata
- Global Indemnity Group holds annual shareholder meeting
- Global Indemnity Group names new board member
- Global Indemnity Group, LLC Announces Quarterly Distribution
- Global Indemnity: Getting Its House In Order (NYSE:GBLI)
- Global Indemnity Group, LLC (GBLI) Q4 2024 Earnings Call Transcript
1日のレンジ
29.86 29.86
1年のレンジ
26.94 37.00
- 以前の終値
- 29.73
- 始値
- 29.86
- 買値
- 29.86
- 買値
- 30.16
- 安値
- 29.86
- 高値
- 29.86
- 出来高
- 1
- 1日の変化
- 0.44%
- 1ヶ月の変化
- -2.03%
- 6ヶ月の変化
- -14.56%
- 1年の変化
- -8.35%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K