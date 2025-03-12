Moedas / GBLI
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
GBLI: Global Indemnity Group, LLC Class A (DE)
29.73 USD 0.20 (0.67%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do GBLI para hoje mudou para -0.67%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 29.73 e o mais alto foi 29.73.
Veja a dinâmica do par de moedas Global Indemnity Group, LLC Class A (DE). As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- H4
- D1
- W1
- MN
GBLI Notícias
- Global Indemnity Group acquires AI insurance platform Sayata
- Global Indemnity Group holds annual shareholder meeting
- Global Indemnity Group names new board member
- Global Indemnity Group, LLC Announces Quarterly Distribution
- Global Indemnity: Getting Its House In Order (NYSE:GBLI)
- Global Indemnity Group, LLC (GBLI) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Faixa diária
29.73 29.73
Faixa anual
26.94 37.00
- Fechamento anterior
- 29.93
- Open
- 29.73
- Bid
- 29.73
- Ask
- 30.03
- Low
- 29.73
- High
- 29.73
- Volume
- 1
- Mudança diária
- -0.67%
- Mudança mensal
- -2.46%
- Mudança de 6 meses
- -14.94%
- Mudança anual
- -8.75%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh