GAM: General American Investors Inc
61.80 USD 0.49 (0.80%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
GAM fiyatı bugün 0.80% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 61.76 ve Yüksek fiyatı olarak 61.97 aralığında işlem gördü.
General American Investors Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
GAM haberleri
- General American Investors hisseleri 62,13 dolar ile rekor seviyeye ulaştı
- General American Investors stock hits all-time high at 62.13 USD
- FUND: Value Strategy Has Underperformed Recently, But May Change
- GAM Takes A Fundamental Approach To Outperforming The Market (NYSE:GAM)
- General American Investors hisseleri 61,79 dolar ile rekor seviyeye ulaştı
- General American Investors stock reaches all-time high at 61.79 USD
- General American Investors stock hits all-time high at 60.78 USD
- General American Investors stock reaches all-time high at 59.9 USD
- General American Investors stock hits all-time high at 58.19 USD
- General American Investors appoints Sarah Ward to board of directors
- SPE Acts As An All-In-One Portfolio Strategy But May Not Be Optimal (NYSE:SPE)
- General American Investors stock hits 52-week high at 57.58 USD
- Gam stock hits all-time high at 57.54 USD
- General American Investors stock hits all-time high at 55.52 USD
- USA: Nearly 9% Income, Narrow Discount And Decent Long-Term Performance (NYSE:USA)
- 2 Picks For Monthly Distributions And Participating With Activists
- GAM: Tech Exposure Could Mean Short-Term Pain
Günlük aralık
61.76 61.97
Yıllık aralık
41.80 62.13
- Önceki kapanış
- 61.31
- Açılış
- 61.77
- Satış
- 61.80
- Alış
- 62.10
- Düşük
- 61.76
- Yüksek
- 61.97
- Hacim
- 14
- Günlük değişim
- 0.80%
- Aylık değişim
- 3.40%
- 6 aylık değişim
- 23.13%
- Yıllık değişim
- 15.11%
21 Eylül, Pazar