Валюты / GAM
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
GAM: General American Investors Inc
61.52 USD 0.19 (0.31%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс GAM за сегодня изменился на 0.31%. При этом минимальная цена на торгах достигала 61.12, а максимальная — 61.91.
Следите за динамикой General American Investors Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости GAM
- GAM Takes A Fundamental Approach To Outperforming The Market (NYSE:GAM)
- Акции General American Investors достигли исторического максимума в $61,79
- General American Investors stock reaches all-time high at 61.79 USD
- General American Investors stock hits all-time high at 60.78 USD
- General American Investors stock reaches all-time high at 59.9 USD
- General American Investors stock hits all-time high at 58.19 USD
- General American Investors appoints Sarah Ward to board of directors
- SPE Acts As An All-In-One Portfolio Strategy But May Not Be Optimal (NYSE:SPE)
- General American Investors stock hits 52-week high at 57.58 USD
- Gam stock hits all-time high at 57.54 USD
- General American Investors stock hits all-time high at 55.52 USD
- USA: Nearly 9% Income, Narrow Discount And Decent Long-Term Performance (NYSE:USA)
- 2 Picks For Monthly Distributions And Participating With Activists
- GAM: Tech Exposure Could Mean Short-Term Pain
Дневной диапазон
61.12 61.91
Годовой диапазон
41.80 61.91
- Предыдущее закрытие
- 61.33
- Open
- 61.91
- Bid
- 61.52
- Ask
- 61.82
- Low
- 61.12
- High
- 61.91
- Объем
- 22
- Дневное изменение
- 0.31%
- Месячное изменение
- 2.93%
- 6-месячное изменение
- 22.57%
- Годовое изменение
- 14.58%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
- 1.307 млн
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.429 млн
12:30
USD
- Акт.
- 1.312 млн
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.362 млн
12:30
USD
- Акт.
- -8.5%
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 3.4%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.