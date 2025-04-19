Devises / GAM
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
GAM: General American Investors Inc
61.80 USD 0.49 (0.80%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de GAM a changé de 0.80% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 61.76 et à un maximum de 61.97.
Suivez la dynamique General American Investors Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
GAM Nouvelles
- L’action de General American Investors atteint un niveau record à 62,13 USD
- General American Investors stock hits all-time high at 62.13 USD
- FUND: Value Strategy Has Underperformed Recently, But May Change
- GAM Takes A Fundamental Approach To Outperforming The Market (NYSE:GAM)
- L’action de General American Investors atteint un niveau record à 61,79 USD
- General American Investors stock reaches all-time high at 61.79 USD
- General American Investors stock hits all-time high at 60.78 USD
- General American Investors stock reaches all-time high at 59.9 USD
- General American Investors stock hits all-time high at 58.19 USD
- General American Investors appoints Sarah Ward to board of directors
- SPE Acts As An All-In-One Portfolio Strategy But May Not Be Optimal (NYSE:SPE)
- General American Investors stock hits 52-week high at 57.58 USD
- Gam stock hits all-time high at 57.54 USD
- General American Investors stock hits all-time high at 55.52 USD
- USA: Nearly 9% Income, Narrow Discount And Decent Long-Term Performance (NYSE:USA)
- 2 Picks For Monthly Distributions And Participating With Activists
- GAM: Tech Exposure Could Mean Short-Term Pain
Range quotidien
61.76 61.97
Range Annuel
41.80 62.13
- Clôture Précédente
- 61.31
- Ouverture
- 61.77
- Bid
- 61.80
- Ask
- 62.10
- Plus Bas
- 61.76
- Plus Haut
- 61.97
- Volume
- 14
- Changement quotidien
- 0.80%
- Changement Mensuel
- 3.40%
- Changement à 6 Mois
- 23.13%
- Changement Annuel
- 15.11%
20 septembre, samedi