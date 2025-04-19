KurseKategorien
Währungen / GAM
Zurück zum Aktien

GAM: General American Investors Inc

61.80 USD 0.49 (0.80%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von GAM hat sich für heute um 0.80% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 61.76 bis zu einem Hoch von 61.97 gehandelt.

Verfolgen Sie die General American Investors Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

GAM News

Tagesspanne
61.76 61.97
Jahresspanne
41.80 62.13
Vorheriger Schlusskurs
61.31
Eröffnung
61.77
Bid
61.80
Ask
62.10
Tief
61.76
Hoch
61.97
Volumen
14
Tagesänderung
0.80%
Monatsänderung
3.40%
6-Monatsänderung
23.13%
Jahresänderung
15.11%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
266.4 K
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
98.7 K
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
-225.1 K
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
17.8 K
Erw
Vorh
25.5 K