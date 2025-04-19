Währungen / GAM
GAM: General American Investors Inc
61.80 USD 0.49 (0.80%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von GAM hat sich für heute um 0.80% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 61.76 bis zu einem Hoch von 61.97 gehandelt.
Verfolgen Sie die General American Investors Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
GAM News
- General American Investors: Aktie markiert neues Allzeithoch bei 62,13 USD
- General American Investors stock hits all-time high at 62.13 USD
- FUND: Value Strategy Has Underperformed Recently, But May Change
- GAM Takes A Fundamental Approach To Outperforming The Market (NYSE:GAM)
- General American Investors: Aktie markiert neues Allzeithoch bei 61,79 USD
- General American Investors stock reaches all-time high at 61.79 USD
- General American Investors stock hits all-time high at 60.78 USD
- General American Investors stock reaches all-time high at 59.9 USD
- General American Investors stock hits all-time high at 58.19 USD
- General American Investors appoints Sarah Ward to board of directors
- SPE Acts As An All-In-One Portfolio Strategy But May Not Be Optimal (NYSE:SPE)
- General American Investors stock hits 52-week high at 57.58 USD
- Gam stock hits all-time high at 57.54 USD
- General American Investors stock hits all-time high at 55.52 USD
- USA: Nearly 9% Income, Narrow Discount And Decent Long-Term Performance (NYSE:USA)
- 2 Picks For Monthly Distributions And Participating With Activists
- GAM: Tech Exposure Could Mean Short-Term Pain
Tagesspanne
61.76 61.97
Jahresspanne
41.80 62.13
- Vorheriger Schlusskurs
- 61.31
- Eröffnung
- 61.77
- Bid
- 61.80
- Ask
- 62.10
- Tief
- 61.76
- Hoch
- 61.97
- Volumen
- 14
- Tagesänderung
- 0.80%
- Monatsänderung
- 3.40%
- 6-Monatsänderung
- 23.13%
- Jahresänderung
- 15.11%
